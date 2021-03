OL : Le doublé pour Lyon, Rudi Garcia n'en revient pas

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais lancera une nouvelle fois la prochaine journée de championnat ce vendredi, avec un match à Reims qui pourrait lui permettre de prendre la première place provisoire.

L’idée est bien évidemment de mettre la pression, alors que le PSG sort d’un match plus éprouvant que prévu face au FC Barcelone, et que Monaco et Lille vont se rencontrer. Si jamais l’OL parvenait à bien négocier ce déplacement à Reims, l’objectif de ne plus perdre de points en route contre les équipes de deuxième partie de tableau permettrait d’aborder sereinement des grosses affiches, et notamment la réception du PSG dans deux semaines. Mais pour cela, il faudra retrouver une équipe lyonnaise conquérante, ce qui n’est pas toujours le cas selon les matchs. Des montagnes russes logiques selon Rudi Garcia, pour qui sa formation ne peut pas non plus toujours être intraitable. Mais cela a surtout tendance à faire rigoler l’entraîneur lyonnais, pour qui la rapidité avec laquelle ses joueurs sont jugés après chaque rencontre voir chaque période, est tout de même hallucinante.

« On était nul »

« Après notre première période contre Rennes, on était nul. Après on a fait 30 dernières minutes magnifiques devant Rennes, ça allait mieux pour être champion. Et après la qualification contre Sochaux, on pouvait jouer le doublé ! Alors bon, on va commencer dans l’ordre : battre Reims », a rappelé l’entraineur de l’OL dans les colonnes du Progrès. Une manière de faire comprendre que, malgré ses certitudes dans le jeu et notamment au milieu de terrain, Lyon n’était pas encore devenu une machine de guerre capable de tout remporter sur son passage. Une façon également de calmer l’enflammade qui pourrait entourer l’OL si jamais un scénario favorable devait se dessiner lors des prochaines journées.