OL : Le double coup fumant de Lyon à 37 ME !

Dans : OL, Mercato, LOSC.

A la recherche d’un milieu de terrain et d’un arrière gauche, l’Olympique Lyonnais pourrait faire d’une pierre deux coups.

Les négociations avec Lille sont actuellement très difficiles comme l’a récemment reconnu Jean-Michel Aulas. Mais le président lyonnais a plus d’un tour dans son sac et il a trouvé une solution qui semble satisfaire tout le monde à l'heure actuelle. L’Equipe et RMC notamment affirment qu’un accord est proche pour un double transfert du LOSC à l’OL, et qui concerne Thiago Mendes donc, mais aussi le défenseur Youssouf Koné. Au total, Lyon débourserait 37 ME bonus inclus, avec une discussion toujours en cours sur le pourcentage à la revente de Koné.

Dans le détail, cela permettrait à Lyon de s’offrir le Brésilien pour 27 ME, et le Malien pour 10 ME. Une double arrivée qui aurait le mérite de régler bien des problèmes à Lyon, et permettra d’anticiper le départ devenu inévitable de Tanguy Ndombele, qui se rapproche chaque jour de Tottenham. La vente de Ferland Mendy serait également compensée, pour une pioche en double donc au sein des Dogues, qui ont terminé devant l’OL cette saison en Ligue 1, et dont les joueurs ont visiblement tapé dans l’œil des recruteurs lyonnais.