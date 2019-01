OL : Leonardo Jardim à Lyon, Aulas hurle à la fake-news !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Lundi soir, plusieurs médias révélaient que Pini Zahavi faisait le forcing pour placer Leonardo Jardim à Lyon en vue de la saison prochaine.

Le compte Euro-United apportait même quelques précisions importantes, en révélant que certains collaborateurs de l’agent israélien s’étaient d’ores et déjà entretenus avec Jean-Michel Aulas. Mais via son compte Twitter, le président rhodanien a tordu le cou à cette rumeur persistante. Pour le patron des Gones, le départ de Bruno Genesio n’est absolument pas à l’ordre du jour et il est donc incongru de parler d’une éventuelle arrivée de Leonardo Jardim.

« Que n’inventerait pas un média fâché d’avoir été éconduit pour une interview ? De là à répandre des mensonges pour tenter de déstabiliser Bruno Genesio et l’OL. Ridicule ! » s’est emporté Jean-Michel Aulas, balayant ainsi d’un revers de la main la rumeur envoyant Leonardo Jardim chez l’actuel 3e de Ligue 1. Une déclaration qui risque de refroidir certains fans de l’OL, lesquels étaient globalement très emballés à l’idée de voir débarquer l’ancien coach de l’AS Monaco sur le banc du Groupama Stadium. Même si à n’en pas douter, les rebondissements de situation seront encore nombreux d’ici l’été prochain, d’autant que personne ne sait pour l’instant si Bruno Genesio prolongera à l’issue de la saison.