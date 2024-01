OL ‍: Le directeur sportif annonce plusieurs signatures cette semaine

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL a bien débuté l'année 2024 en s'imposant contre Pontarlier en Coupe de France. Mais Lyon s'active sur le marché des transferts et des renforts sont attendus cette semaine comme l'a confirmé le boss du sportif.

L’Olympique Lyonnais a déjà recruté deux joueurs brésiliens issus de la planète Textor, et dans le même temps Pierre Sage a vu Jeffinho partir vers Botafogo, tandis que Rémy Riou s’apprête à rejoindre le Paris FC. Maintenant, pour espérer se redresser durablement en Ligue 1, et malgré le net regain de forme d’Alexandre Lacazette et une solidité défensive retrouvée, le club de John Textor a besoin de faire encore signer quelques joueurs. Et le plus rapidement possible afin de ne pas attendre le dernier jour du mois de janvier pour intégrer des renforts. C’est ce que confirme très clairement David Friio, le nouveau directeur sportif de l’OL, lequel a révélé dans Le Progrès que plusieurs signatures devraient intervenir dans les prochains jours, sans toutefois en dire plus.

L'OL attend des nouveaux joueurs cette semaine

Interrogé en marge de la victoire lyonnaise en Coupe de France, David Friio estime que l'heure est à l'action en matière de mercato. « Des nouvelles têtes sont espérées dans la semaine. Le mercato est un travail de tous les jours, on veut recruter pour bonifier ce groupe », a prévenu le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, conscient que John Textor lui a donné des moyens financiers pour réussir à renforcer son équipe. Ces derniers jours, plusieurs noms étaient cités dont ceux de Rade Krunic, le milieu de terrain de l'AC Milan, ou bien encore de David Carmo, le défenseur portugais du FC Porto. A en croire l'ancien dirigeant de l'OM, tout cela devrait se concrétiser et pourquoi pas avant le déplacement de l'OL dimanche prochain au Havre.