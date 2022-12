OL : John Textor et le mercato, la douche froide arrive

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Tous les supporters lyonnais attendent impatiemment l'officialisation du rachat de l'OL par John Textor. Mais malgré la probable arrivée du milliardaire américain, la garantie d'un gros mercato n'est pas assurée.

L'OL est sur le point de changer d'ère pendant cette trêve internationale en passant sous pavillon américain. John Textor, déjà propriétaire de Botafogo, Crystal Palace et du RWD Molenbeek, souhaite redorer le blason de l'OL, en grande difficulté, aussi bien sur un plan sportif qu'économique. Lyon est actuellement huitième de la Ligue 1, relégué à 21 points du RC Lens, dauphin du PSG. Les Lyonnais doivent absolument réaliser une meilleure seconde partie de saison pour revenir sur les places européennes et se qualifier pour une coupe d'Europe, après avoir loupé cet objectif la saison passée. Outre cette urgence de prendre des points, l'OL est dans le flou au niveau du mercato. Plusieurs secteurs doivent être renforcés et l'arrivée de l'homme d'affaires de 57 ans pourrait changer les choses. Ou peut-être pas.

Les Lyonnais n'ont pas de garantie sur le mercato

Malgré un rachat de l'OL, les garanties sont très incertaines au niveau du mercato. Selon les informations de l'Équipe, les salariés du club et les joueurs sont très inquiets concernant ce point. Laurent Blanc espère que son effectif sera amélioré, notamment au niveau du secteur défensif et offensif où de nombreux points fiables ont été ciblés par le coach français depuis son arrivée sur le banc des Gones. Les dépenses au niveau du marché des transferts pourraient attendre le mercato estival, malgré les attentes des fans lyonnais cet hiver. Et le classement préoccupant qui ne garantit en rien un retour en Europe. Rien ne dit que l'OL pourra recruter et dépenser pour se renforcer dès cet hiver, la priorité étant bien de réduire et de rembourser les dettes. Reste à savoir ce qu'il se passera pour le club rhodanien lorsque le rachat de l'OL sera officialisé. Le flou persiste encore à Lyon, et ne rassure clairement pas les supporters.