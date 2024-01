David Carmo dit oui à l'OL, négociations finales en cours ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

On le sait depuis 24 heures, l'Olympique Lyonnais veut recruter David Carmo, le défenseur de Porto. Le dossier avance dans le bon sens pour le club français.

Agé de 24 ans, David Carmo pourrait bien rejoindre dans les prochains jours l’effectif de Pierre Sage. Samedi, plusieurs médias français ont confirmé l’intérêt de l’OL pour le grand défenseur (1,96m) portugais qui évolue actuellement à Porto. Mis au placard par Sergio Conceiçao, celui qui est toujours le plus grand transfert de l’histoire entre deux clubs de Liga Portugal (20,2ME de Braga à Porto en 2022) veut désormais partir et ce dimanche le média sportif MaisFutebol affirme que non seulement David Carmo a demandé un bon de sortie à ses dirigeants, mais qu’en plus, il donne la priorité à l’offre de l’Olympique Lyonnais. Car dans ce dossier, le quotidien portugais précise que le Rayo Vallecano et Alméria sont également venus prendre des renseignements sur Carmo, mais que c’est bien l’Olympique Lyonnais « qui intéresse le plus le défenseur central ». Pour aboutir à un accord, il reste quelques détails à régler, même si le FC Porto a finalement été convaincu qu’un transfert sec n’était pas possible.

David Carmo donne priorité à l'OL

David Carmo à l'OL, Porto prêt à accepter l'offre de Lyon ! https://t.co/JMM3XCsLT9 — Foot01.com (@Foot01_com) January 6, 2024

À en croire Bruno Andrade, journaliste pour MaisFutebol, les dirigeants de Porto veulent un prêt payant à hauteur d’un million d’euros, plus la prise en charge de la totalité du salaire de David Carmo par l’Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison et enfin une option d’achat de 15 millions d’euros. Le club portugais attend désormais la réponse de John Textor pour valider le départ du défenseur central dont le président de Porto disait il y a encore quelques jours qu'il souhaitait le conserver. Mais visiblement, la rupture est tellement brutale entre David Carmo et son entraîneur que le départ du joueur vers la Ligue 1 et plus précisément le club de la capitale des Gaules est désormais de plus en plus imminent.