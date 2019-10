OL : Le Depay show, c'est pour maintenant !

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi soir, Rudi Garcia avait décidé de responsabiliser Memphis Depay en lui confiant le brassard de capitaine à l’occasion du match face au FC Metz. Et l’international néerlandais a parfaitement répondu aux attentes en montrant l’exemple et en inscrivant un but magnifique pour l’ouverture du score. Lyon va-t-il enfin voir sur la durée le même Depay que celui qui éclabousse l’Europe de son talent avec les Pays-Bas ? Pierre Ducrocq a envie d’y croire, lui qui estime que la venue de Rudi Garcia dans à l'OL peut servir de déclic à l’ancien attaquant de Manchester United.

« On connait tous son potentiel. Il nous a beaucoup frustrés dans sa carrière. Mais il n’a que 25 ans. Il y a des déclics dans une carrière. Peut-être que Garcia a mieux compris que les autres pour le faire progresser. J’ai envie de croire que l’arrivée de Garcia peut être un déclic dans la carrière de Memphis. Garcia commence à comprendre comment le manager. Si Memphis est au même niveau qu’aux Pays-Bas, ce sera une très bonne nouvelle pour Lyon » a confié l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Rudi Garcia fera de Memphis Depay son capitaine à plein temps, et si ce dernier parviendra enfin à être régulier dans le Rhône.