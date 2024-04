OL ‍: Le départ de Lacazette prend forme ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Véritable chef de file de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette se posera des questions en fin de saison. Les réponses peuvent arriver d'Arabie Saoudite, qui fait de nouveau le forcing pour le faire venir.

Meilleur buteur de l’OL chaque saison depuis qu’il est revenu d’Arsenal, Alexandre Lacazette s’éclate à Lyon. Même quand son club était dans la difficulté en début d’exercice, il était le seul à surnager et son équipe était totalement muette lors de ses absences. A 32 ans, l’ancien international français, boycotté par Didier Deschamps ces dernières années, prend du plaisir mais n’oublie pas sa situation personnelle. Il possède encore un an de contrat, puisqu’il avait signé jusqu’en 2025 à son retour, et se pose des questions sur son avenir.

L'Arabie Saoudite revient à la charge

Tout cela sera très certainement mis à plat dans quelques semaines en raison de la belle fin de saison qui se profile pour l’OL, avec notamment la finale de la Coupe de France. Mais en attendant, son dossier avance dans le sens d’un départ. Car Alexandre Lacazette veut assurer ses arrières, et envisagerait une prolongation longue durée à Lyon, avec le salaire qui va avec. Un choix pas évident à faire pour John Textor, qui adore aussi le trading et n’oublie pas les deux belles saison de son buteur, ce qui provoque une belle cote sur le marché des transferts.

🗨 « Beaucoup de joie, beaucoup de fierté » 😃



🎙 Après notre qualification en finale de Coupe de France, @LacazetteAlex a tenu à féliciter le travail de tout le groupe ! 👏🔴🔵#OLVAFC — Olympique Lyonnais (@OL) April 4, 2024

Surtout si c’est l’Arabie Saoudite qui régale. Selon l’informateur spécialisé Nicolo Schira, les clubs saoudiens, qui étaient déjà venus aux renseignements l’été dernier, repassent à l’action et pourraient donc faire une offre copieuse. A la fois à l’OL et au joueur rhodanien. Si Lacazette ne voit rien venir en mai ou juin, sachant que la Saudi Pro League aime recruter rapidement, cela pourrait provoquer un début d’été avec un sacré tremblement de terre à Lyon en cas de départ du Général. La faculté de l’OL à se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine devrait aussi avoir un impact dans son futur choix.