OL : Le coup de théâtre vainement tenté par Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

L’Olympique Lyonnais a beau posséder une formidable pépinière de talents, tout le monde ne peut pas avoir sa place au soleil en même temps.

Alors que le club rhodanien regorge de joueurs offensifs prometteurs, Alan Dzabana a décidé de poursuivre sa route ailleurs en signant au Havre. Les négociations, qui ont sérieusement débuté lundi, se sont accélérées dans les dernières heures pour déboucher sur un transfert à hauteur de 1,5 ME.

Le club de Ligue 2, qui entretient de bonnes relations avec l’OL, a du remettre un peu la main à la poche car les dirigeants rhodaniens souhaitaient réellement conserver leur attaquant de 20 ans. Ainsi, à la dernière minute, Dzabana s’est vu proposer une prolongation de contrat avec un prêt immédiat en lieu et place d’un transfert, annonce RMC. Cela a eu le don de faire hésiter tout le monde, mais le joueur est resté sur son idée première et s’est engagée pour trois ans et demi en faveur du club de Ligue 2.