OL : Le coup de bluff XXL de Laurent Blanc

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

La ficelle est un peu grosse, mais en pleine discussion pour le poste d’entraineur à l’Olympique Lyonnais, c’est de bonne guerre.

Considéré comme l’option numéro 1 retenue par Jean-Michel Aulas et Juninho pour le poste d’entraineur de l’OL, Laurent Blanc a débuté les négociations avec les dirigeants lyonnais. Ces derniers assurent ne pas avoir qu’une seule solution, et laissent même entendre un rendez-vous avec Rudi Garcia ce vendredi. Histoire de ne pas paraître aux abois du champion du monde 1998 dans les discussions.

De son côté, l’ancien coach du PSG ne se prive pas pour faire pareil, et son entourage a confié à RMC que Laurent Blanc regardait ce qu’il se passait du côté de Manchester United, où Ole-Gunnar Solskjaer pourrait être limogé s’il ne redressait pas la barre rapidement en championnat, avec notamment un match décisif face à Liverpool qui arrive. Ancien joueur du club, Laurent Blanc n’a jamais caché son envie d’entrainer en Angleterre, et avait avoué il y a quelques temps qu’il avait été proche de signer à Chelsea avant que le club londonien ne se tourner vers Sarri. De quoi montrer qu’entre Laurent Blanc et l’OL, chacun possède ses arguments, même si tout indique que l’arrivée de l’entraineur français est en bonne voie.