OL : Le coronavirus attaque, Genesio se réfugie à Lyon

Ces derniers jours, l’épidémie du coronavirus qui touche plus de 70 pays à travers le monde revient très régulièrement dans l’actualité footballistique.

La progression de l’épidémie sur le territoire français pourrait notamment pousser l’UEFA à prononcer un huis-clos pour le match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Mais la situation de la France vis-à-vis de ce virus n’est évidemment pas comparable à celle de la Chine, où le virus s’est déclenché. Cela a bien évidemment eu un impact sur le championnat local, lequel a été reporté à une date ultérieure à cause de l’épidémie.

Et selon les informations du Progrès, un certain Bruno Genesio a décidé de se réfugier… en France. Effectivement, le média rhodanien affirme que l’ancien entraîneur de l’OL était présent dans les travées du Groupama Stadium pour assister aux victoires lyonnaises contre la Juventus Turin en huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0) puis face à Saint-Etienne lors du 120e derby de l’histoire dimanche soir (2-0). Avant de revenir à Lyon la semaine dernière, Bruno Genesio était en tournée à Dubaï avec son équipe du Beijing Guoan. Mais en raison du coronavirus, ses joueurs ont été disséminés un peu partout en Europe, et n’ont pas reçu l’autorisation de rentrer en Chine. Raison pour laquelle Bruno Genesio est donc pour l’instant à Lyon. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant de voir le technicien de 53 ans au Groupama Stadium mercredi soir afin d’assister à la demi-finale de la Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.