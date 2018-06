OL : Le communiqué de l'OL sur Fékir a fait marrer Guillaume Dufy

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Samedi soir, une heure pile avant le coup d'envoi de France-USA, l'Olympique Lyonnais a annoncé via un communiqué officiel que Nabil Fekir restait à l'OL, le transfert envisagé vers Liverpool n'étant plus d'actualité suite à la rupture des négociations et cela malgré une visite médicale déjà passée par le capitaine lyonnais. Malgré cette prise position radicale, Guillaume Dufy pense que c'est surtout de l'intox de la part de l'Olympique Lyonnais et que le deal pourra se faire après le Mondial.

« Je connais un peu le monde du mercato, et interrompre des négociations le jour de l’ouverture du marché des transferts, j’ai pouffé de rire en lisant cela. Effectivement je pense qu’il y a un petit souci et que Liverpool veut des compléments d’informations sur l’état du genou de Nabil Fekir qui a déjà été opéré deux fois de ce genou. Et à 65ME on a la droit des prendre des précautions supplémentaires. Evidemment c’est une mauvaise nouvelle pour Nabil Fekir car il aurait aimé que cela soit réglé avant, mais je pense que ce n’est pas définitif », a fait savoir le journaliste de L'Equipe.