OL : Le club assume totalement cette décision radicale

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il n’y aura probablement pas de billets en vente pour le grand public en ce qui concerne la réception du FC Barcelone en Ligue des Champions.

Malgré les quasiment 60.000 places du Groupama Stadium, les fidèles de l’Olympique Lyonnais seront récompensés en premier. C’est notamment le cas pour tous ceux qui ont conservé leur pack Ligue des Champions malgré le match à huis clos face à Donetsk, et qui ont donc leur billet validé pour la réception du championnat d’Espagne. Ils sont 90 % à l’avoir fait, et peuvent aujourd’hui se frotter les mains d’avoir opter pour cette possibilité en forme de cadeau de Noël.

Ensuite, l’OL priorisera les abonnés et les détenteurs d’une carte « MyOL » activée… avant le tirage au sort. Résultat, sauf bouderie exceptionnelle, il ne restera plus aucune place en vente pour le grand public. Un choix qui ne dérange clairement pas Xavier Pierrot, le stadium manager de l’OL. « On veut éviter d’avoir des spectateurs venant juste voir le Barça. On cherche un soutien total afin d’avoir un stade en feu. C’est pourquoi notre politique est clairement de privilégier les abonnés. Même sans l’épisode du huis clos contre le Shakhtar, on aurait opté pour la même formule, mais avec 20.000 places supplémentaires ouvertes à la billetterie », se félicite Xavier Pierrot dans les colonnes de 20 Minutes. Et si l’OL perd forcément un peu d’argent avec cette prolongation des packs de la phase de poule, l’idée est de gagner encore plus d’abonnés, qui se fidéliseront au club afin, la prochaine fois, de ne pas manquer le gros choc de ce début d’année 2019.