OL : Le but refusé à Toko Ekambi provoque la polémique

Lyon pensait bien avoir ouvert le score contre Metz à la 75e, mais la VAR a fait annuler la réalisation de Toko Ekambi et a déclenché une polémique.

Dans un match très animé et agréable à suivre, l'OL croyait avoir fait le plus dur en trouvant la faille à un quart d'heure de la fin grâce à l'inévitable Karl Toko Ekambi, lequel récupérait un ballon qui traînait dans la surface et trompait le solide gardien du FC Metz. Les joueurs lyonnais célébraient ce but et les deux équipes étaient en position pour reprendre le match, mais après l'usage de la VAR l'arbitre refusait finalement le but suite à une position de hors-jeu d'Houssem Aouar, lequel faisait ou ne faisait pas action de jeu, telle est la question. La polémique débutait et ne se calmait pas surtout que Metz s'imposait finalement en toute fin de rencontre.