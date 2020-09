OL : Le bug Andersen bientôt réparé, une avancée décisive

Dans : OL.

Incapable de s’imposer comme un titulaire indiscutable sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Joachim Andersen se rapproche petit à petit d’un retour en Série A en cette fin de mercato estival.

Recruté par Florian Maurice contre un chèque de 24 millions d’euros en 2019, l'international danois est un peu considéré comme un flop au sein du club rhodanien. Pas à la hauteur des attentes, et malgré un regain de temps de jeu ces derniers temps, le joueur de 24 ans passe toujours derrière Denayer et Marcelo dans la hiérarchie de Rudi Garcia en charnière centrale. Par conséquent, et s’il veut retrouver son meilleur niveau, celui qu’il avait affiché à la Sampdoria pendant deux saisons, Andersen va devoir quitter Lyon. Son transfert semble en tout cas en bonne voie, puisque le défenseur se rapproche du Torino.

Alors que le club de Turin s’apprête à se séparer de Lyanco, en partance pour le Sporting de Lisbonne, la formation de Série A va faire une belle offre à l’OL pour Andersen. En tout cas, selon Tuttosport, le Gone a trouvé un accord avec le Torino, vu que le directeur technique Davide Vagnati a tapé dans la main de son agent à Londres ces dernières heures. Reste désormais à convaincre Jean-Michel Aulas, qui ne lâchera pas le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de son OL pour moins de 20 ME. Il reste dix jours à l’OL et au Torino pour trouver un terrain d’entente sur ce transfert qui conviendrait à tout le monde, même si Lyon devrait alors recruter un autre défenseur central en urgence pour compléter son groupe...