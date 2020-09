OL : Andersen, un incroyable dérapage du défenseur de Lyon ?

Dans : OL.

Tandis que l'Olympique Lyonnais pourrait le prêter lors de ce mercato, Joachim Andersen est lui visiblement décidé à quitter l'OL un an après sa signature pour 30ME.

Renfort le plus cher de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, puisqu’il a signé l’an dernier en provenance de la Sampdoria pour 30ME bonus compris, Joachim Andersen n’a pas du tout convaincu lors de cette première saison sous le maillot de l’OL. Au point même que le club de Jean-Michel Aulas a accepté le principe d’un prêt du défenseur danois. On parle désormais d’un prêt pour 3ME au Torino, avec une option d’achat à hauteur de 18ME, c’est du moins ce qui se dit en Italie. Jusque-là rien d’exceptionnel à moins de deux semaines de la fin de mercato, sauf que Joachim Andersen a fait entendre sa voix sur ce sujet et d’une manière plutôt originale et spectaculaire.

En effet, un média italien a organisé un sondage via Instagram concernant la possibilité de la venue de Joachim Andersen au Torino. Et plusieurs internautes ont été sidérés de constater que le compte officiel du défenseur de l’Olympique Lyonnais, qu’il gère personnellement à priori, a voté « oui » à cette interrogation. Autrement dit, Joachim Andersen ne masque pas son souhait de rejoindre le club turinois d'ici le 5 octobre, ce qui pourra lui permettre de tourner la page OL. Il est vrai que le joueur danois n'a pas réellement brillé à Lyon, avec notamment quelques boulettes XXL depuis un an. En participant à ce sondage, Andersen a en tout cas donné du grain à moudre à ses détracteurs.