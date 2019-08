OL : Le brassard pour Jason Denayer à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

« Sylvinho ne me l’a pas encore dit, c’est une décision personnelle, il faut le respecter. On le saura vendredi ». En début de semaine, Juninho s’exprimait sur la succession de Nabil Fekir, et l’identité du nouveau capitaine de l’Olympique Lyonnais. Le secret semblait bien gardé et peut-être même que Sylvinho n’avait pas encore définitivement tranché. A quelques heures du match face à l’AS Monaco en Ligue 1 ce vendredi, c’est chose faite et selon L’Equipe, c’est Jason Denayer qui a été désigné.

Pour le quotidien national, il s’agit d’une « forte tendance » qui se dessine, et qui devrait se confirmer au coup d’envoi du match en Principauté opposant l’OL à Monaco, ce vendredi. Pour rappel, deux autres joueurs étaient concernés par ce brassard de capitaine : Anthony Lopes et Léo Dubois. Visiblement, le leadership de l’international belge a convaincu Sylvinho, lequel lui a donc accordé sa confiance et le brassard de capitaine avec. L’ancien défenseur de Manchester City appréciera.