OL : Le Barça ne fait pas peur, l'exploit est possible pour l'OL !

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Après trois matchs nuls consécutifs, le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire face à Valladolid samedi soir (1-0) grâce à un but de Lionel Messi. Mais ces dernières semaines, le champion d’Espagne est moins bien, ce qui laisse de l’espoir à Lyon avant la double confrontation face aux Catalans en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un exploit au Groupama Stadium est d’ailleurs totalement envisageable selon Pascal Dupraz, et cela malgré l’absence de Fekir (suspendu) et l’incertitude qui règne autour de Jason Denayer et de Tanguy Ndombele (blessés).

« Malgré ses handicaps lourds, oui, Lyon peut embêter Barcelone au match aller au Groupama Stadium. Mais surtout, ce qui est important, c’est que Lyon doit préserver toutes ses chances avant le match retour. Je pense que Lyon est capable de faire cet exploit-là. Ils l’ont déjà fait en Ligue des Champions contre Manchester City. La victoire était belle, et sans contestation » a confié Pascal Dupraz dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si les joueurs de l’Olympique Lyonnais parviendront à se sublimer et ainsi donner raison au consultant de Canal Plus. Les supporters rhodaniens en rêvent…