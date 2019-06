OL : Deux clubs de L1 dans le rétro, Lyon fonce sur Koscielny !

Dans : OL, Monaco, Rennes, Mercato.

Pour suppléer sa charnière composée de Marcelo et Jason Denayer, l’Olympique Lyonnais a pu s’apercevoir que ses solutions étaient limitées.

Et les alternatives seront encore moins nombreuses avec le départ en fin de contrat de Jérémy Morel. C’est pourquoi le club rhodanien s’active pour recruter un défenseur central confirmé. Comme révélé jeudi, le récent troisième de Ligue 1 a transmis une offre pour Joachim Andersen. Une proposition jugée insuffisante du côté de la Sampdoria. L’OL pourrait donc se rabattre sur une piste plus accessible et déjà étudiée l’été dernier. D’après Foot Mercato, Lyon a en effet rouvert le dossier Laurent Koscielny (33 ans), non retenu par Arsenal à un an de la fin de son bail.

Les discussions seraient déjà entamées avec l’ancien international français, qui aurait reçu une offre de contrat de deux ans. L’ancien Lorientais pourrait être intéressé, lui qui espère revenir en Ligue 1 et qui peut également compter sur l’intérêt de Rennes et de l’AS Monaco. Sans compter l’approche du Borussia Dortmund en Allemagne. Il faudra également trouver un accord avec Arsenal, que nos confrères disent prêt à libérer Koscielny contre 3 ou 4 M€. Un joli coup à petit prix pour l'OL ?