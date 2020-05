OL : Barça ou pas, Guimaraes jure fidélité à Lyon

Dans : OL.

Bruno Guimaraes n'a pas mis longtemps pour se mettre les supporters de Lyon dans la poche. Et le Brésilien a bien l'intention de devenir un vrai Gone, malgré les offres.

Déniché par Juninho à l’Athletico Paranaense, Bruno Guimaraes ne se doutait pas qu’en jouant son premier match sous le maillot de l’Olympique Lyonnais le 21 février, il réussirait le tour de force de convaincre les supporters de l’OL en moins d’un mois. Car le milieu brésilien a convaincu tout le monde en seulement cinq matchs qu’il était une très bonne pioche, la mise à l’arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue des champions ne lui laissant pas plus de temps pour le faire. Mais cette brève démonstration a été suffisante pour que plusieurs clubs et non des moindres viennent tourner autour de Bruno Guimaraes. La presse espagnole a ainsi évoqué l’intérêt grandissant du FC Barcelone pour celui qui devrait compter sa première sélection avec le Seleçao dès que le football reprendra.

Bien évidemment, l’Olympique Lyonnais pourrait s’inquiéter de l’intérêt d’un club comme le Barça pour son milieu de terrain. Mais selon Le Progrès, Bruno Guimaraes se sent tellement bien dans la capitale des Gaules, qu’il n’envisage pas de partir aussi vite. « Si la rumeur de l’intérêt du FC Barcelone est bien revenue jusqu’à lui, les supporters lyonnais n’ont pas de crainte à avoir. Le néo-international brésilien se plaît à Lyon et ne souhaite que réussir à l’OL et rattraper tout ce temps perdu depuis le 9 mars », explique le quotidien régional. De son côté, le joueur continue activement à apprendre notre langue et s’il loge actuellement dans un appartement, il a déjà trouvé une maison où ses parents viendront le rejoindre dès que la situation sanitaire le pourra.