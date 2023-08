OL ‍: Laurent Blanc viré, Bruno Lage dans l'ombre ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Laurent Blanc sera bien aux commandes de l'Olympique Lyonnais pour le début de saison. Mais l'entraîneur français n'a pas intérêt à se planter cet été, car sinon il pourrait bien passer à la trappe, John Textor ayant montré dans ses autres clubs qu'il n'avait aucune patience. Surtout s'il a déjà son remplaçant.

Les supporters de Molenbeek peuvent en témoigner, John Textor n’est pas réellement du genre à tergiverser puisque quelques jours seulement avant le début du championnat de Belgique il a viré l’entraîneur qui avait fait monter le club dans l’élite. A Lyon, Laurent Blanc ne risque rien, à priori, avant le début la saison de Ligue 1, dans une semaine, mais le technicien français est suffisamment expérimenté pour savoir qu’il doit empiler les victoires en août sous peine de rapidement être sanctionné par le propriétaire de l’OL. C’est d’ailleurs ce que confirme ce samedi Hugo Guillemet dans le quotidien sportif. L’Olympique Lyonnais, qui affrontera tour à tour Strasbourg, Montpellier, Nice et le PSG n’a quasiment pas le droit à l’erreur dans l’esprit de son propriétaire. Sinon la sanction sera rapide.

Textor prêt à vite corriger le tir à Lyon

🦁 Le groupe pour notre dernier match de préparation, ce samedi à 18h30 face à Crystal Palace ! 🔴🔵#CRYOL pic.twitter.com/J4kA7NO5OG — Olympique Lyonnais (@OL) August 4, 2023

John Textor estime qu’il n’est pas envisageable que cette saison 2023-2024 se termine sans un ticket européen pour l’OL. Et il est donc prêt à rapidement couper des têtes, et notamment celle de Laurent Blanc qui a un contrat jusqu’à la fin de saison. « Textor n’hésitera pas à trancher dans le vif avec Blanc s’il l’estime nécessaire. La campagne des matchs amicaux est très décevante dans le contenu comme dans les résultats, il faudra donc que l’OL gagne vite en Ligue 1 », révèle le journaliste. D’autant que dans l’ombre, l’homme d’affaires américain aurait déjà un coup d’avance en la personne de Bruno Lage, le technicien portugais qui vient d’être nommé à Botafogo, autre club de la planète Textor, et que ce dernier pourrait vite rapatrier à Lyon si le besoin s’en faisait sentir. John Textor, qui sera ce samedi à Londres pour le match entre Crystal Palace et l'OL, sera évidemment attentif à ce que son équipe montre face à l'une des formations dont il est co-propriétaire.