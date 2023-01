OL : Tête quitte Lyon et signe à Leicester

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les sortiers s'enchaînent à Lyon puisque ce dimanche midi l'OL annonce le départ définitif de Tetê à Leicester.

« L’Olympique Lyonnais informe avoir accédé à la demande de son attaquant brésilien Mateus Tetê de mettre fin à son prêt pour rejoindre le club anglais de Leicester. Au Shakhtar Donetsk depuis 2019, le brésilien avait rejoint l’OL en mars 2022, conformément au dispositif mis en place par la FIFA sur les joueurs du championnat ukrainien. Quatre mois plus tard et malgré une forte concurrence, le club avait réussi à prolonger son prêt d’une saison, jusqu’au 30 juin 2023. Auteur de 30 matches avec l’OL, Tetê a notamment inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives », rappelle, dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais. Tetê est le premier joueur brésilien à porter le maillot de Leicester.