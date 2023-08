OL ‍: Laurent Blanc va sauter, un entraîneur l'assomme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, l'Olympique Lyonnais se déplacera à Nice, et rien ne dit que Laurent Blanc sera encore entraîneur de l'OL. Après deux défaites en Ligue 1, le coach français paraît déjà à la dérive et plus rien ne semble devoir empêcher son limogeage rapide.

« Ce que je changerai à l’OL ? Il faut changer d’entraîneur. Non, je ne veux pas partir, mais puisque vous me demandez ce qu’il faut faire, je vous dis qu’il faut peut-être changer d’entraîneur. » Laurent Blanc a choqué pas mal de monde samedi soir après l’humiliation subie par son équipe contre Montpellier en lançant cette phrase probablement ironique sur Prime Vidéo. A l’heure où l’OL est dernier de Ligue 1, le second degré passe mal, et la situation du coach français est de plus en plus instable. Au point que désormais la question de son départ n’est plus un sujet tabou. Dans Le Parisien, un entraîneur, qui reste anonyme, conteste l’analyse de Laurent Blanc : « Il faut qu’il arrête, l’OL a des bons joueurs mais n’a pas de projet de jeu. Oui, jouer avec intensité mais comment ? (…) L’équipe n’a pas d’état d’esprit et ne fait peur à personne. » Mais sur RMC, un technicien, qui ne se masque pas, est également persuadé que Blanc va sauter.

Textor ne veut plus de Blanc à l'OL

🔴🔵 Pascal Dupraz : "Laurent Blanc nous explique son mal-être. Il n'est peut-être pas l'entraineur souhaité par Textor." #RMClive pic.twitter.com/ZsZnbjmck5 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) August 20, 2023

Pascal Dupraz, c’est de lui qu’il s’agit, pense que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais va rapidement laisser sa place. « Je ne sais pas si Laurent Blanc cherche à se faire virer, mais il va être remplacé. Il veut nous faire avaler qu’il n’a pas une bonne équipe, mais l’OL a une bonne équipe qui pour l’instant n’est pas équilibrée et pour laquelle il manque quelques joueurs (…) La personne qui l’a fait venir s’est fait éconduire, et il n’est pas l’entraîneur voulu par Textor. Il nous fait part de son mal être, mais il sait que très prochainement il ne sera plus l’entraîneur de Lyon et à force de mauvais résultats cela va s’accélérer (…) A Montpellier, tout le monde est derrière Michel Der Zakarian, à Lyon ce n’est pas le cas pour Laurent Blanc », explique Pascal Dupraz, qui n'a pas dit s'il avait envoyé son CV à John Textor.