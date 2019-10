OL : Laurent Blanc unique piste de Lyon, c'est du pipeau !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Quelques heures seulement après le limogeage de Sylvinho, les rumeurs s’intensifient à Lyon autour d’une possible arrivée de Laurent Blanc.

Ce mardi midi, RMC indiquait même qu’un premier contact avait été établi entre l’ancien coach du PSG et la direction de l’OL. La radio précisait par ailleurs que pour l’heure, Lyon n’avait aucun plan B à l’esprit en cas d’échec dans les négociations avec Laurent Blanc. Une information contestée par Soccer Link, qui indique que des échanges avec les représentants de plusieurs candidats potentiels sont au programme de Jean-Michel Aulas et de Juninho dans les prochains jours.

Par ailleurs, le média indique que le nom de Marcelino, licencié par le FC Valence en début de saison, a été proposé à l’Olympique Lyonnais. L’Espagnol a un profil intéressant, et son départ de Valence est davantage dû à des désaccords avec le propriétaire Peter Lim sur la politique sportive du club que sur des résultats décevants puisque le club du Ché s’est qualifié en Ligue des Champions la saison dernière. Reste maintenant à voir si ce profil peut plaire à l’état-major de l’Olympique Lyonnais. Même si pour l'instant, Juninho semble faire confiance à Gérald Baticle. Qui assure l'intérim, et plus si affinités...