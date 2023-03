OL : Laurent Blanc sort le fouet et tape dans le tas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a probablement abandonné vendredi soir ses dernières illusions concernant la qualification pour une place européenne via le Championnat de Ligue 1. Pour Laurent Blanc, le nul face à Nantes est une énorme déception, l'entraîneur de l'OL n'a pas digéré.

A quelques semaines de se croiser à la Beaujoire en Coupe de France, Laurent Blanc et Antoine Kombouaré ont eu l’occasion de discuter après le nul (1-1) entre l’OL et Nantes, vendredi soir au Groupama Stadium. Et les deux entraîneurs, qui sont amis, ont probablement constaté que ce classique Lyon-Nantes n’avait pas u tout à la hauteur des attentes. Si la première période avait été animée, la deuxième a été d’un ennui abyssal. S’il n’a pas voulu s’énerver et taper du poing sur la table, Laurent Blanc a reconnu être choqué de la performance de son équipe. L’ancien coach du PSG et de Bordeaux estime que ses joueurs doivent impérativement faire mieux, car le spectacle proposé contre Nantes était indigne d’une équipe telle de l’Olympique Lyonnais. Et il a clairement fait savoir sa colère froide.

L'OL a rendu une copie honteuse

🎙️ Le coach Laurent Blanc après #OLFCN : « Ce soir, le contenu est très décevant. Il n’y a pas assez de prises de risque et on fait des erreurs techniques. Nantes nous attendait. On doit jouer plus simple. On avait de l’espace pour sortir le ballon, mais on n’a pas joué juste. » pic.twitter.com/BgEttItZ1D — Olympique Lyonnais (@OL) March 17, 2023

Laurent Blanc n’a pas mâché ses mots, estimant que son effectif avait touché le fond face aux Canaris, l’entraîneur lyonnais que rapidement les choses changent sous peine d’une énorme désillusion. « Quand vous jouez au football, il faut respecter le jeu. Quand vous faites le mauvais geste, vous êtes souvent puni. C’est ce qui nous est arrivé après une minute de jeu. On avait l’impression que les joueurs avaient le ballon qui leur brûlait les pieds. Si vous voulez jouer un football de haut niveau, si vous n’êtes pas sûr de votre technique, ce sera compliqué. (…) La deuxième mi-temps a été d’une pauvreté technique incroyable. On est décevant et je dis bien "on". Tout le monde m’a déçu. On n’a pas respecté le jeu. On a joué à l’envers. J’ai horreur qu’on ne respecte pas le jeu. Mais je ne suis pas plus énervé que ça », a confié le technicien lyonnais, conscient que toute la saison risque désormais de se jouer en Coupe de France face à cette même équipe nantaise.