Malgré Lacazette, l'OL encore en panne

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 28e journée

Groupama Stadium

OL-Nantes 1-1

Buts : Lacazette (24e) pour l’OL ; Lukeba (3e csc) pour Nantes

L'OL a concédé le match nul 1-1 face à Nantes et reste englué dans le milieu du classement. Alexandre Lacazette, buteur, a été la seule satisfaction côté rhodanien.

A trois semaines de leur demi-finale de coupe de France, l'OL et Nantes se retrouvaient au Groupama Stadium pour un vrai test grandeur nature. Un rendez-vous dont l'entame était ratée par l'OL. Caqueret se faisait subtiliser le ballon au milieu, Mohamed partait en profondeur et butait sur Riou mais le ballon percutait le malheureux Lukeba qui ouvrait le score dans le mauvais but. Derrière, les Lyonnais se mettaient au travail pour revenir dans le match. C'était brouillon mais Lacazette faisait du bien. Le capitaine des Gones aimantait les ballons et parvenait à trouver des espaces dans la défense nantaise. Il était finalement récompensé, grâce à une belle protection du ballon avec son corps. Il dominait Pallois avant de tacler et de tromper Lafont pour son 150e but en Ligue 1. Il devenait alors le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OL.

Juste avant le repos, Lacazette était proche du doublé mais Lafont s'interposait sur sa tête avant que l'attaquant lyonnais ne trouve le petit filet sur sa seconde reprise. On se disait alors qu'il ne manquait rien pour voir Lyon passer devant. Pourtant, le rythme des Gones baissait nettement. Pour ne pas aider Laurent Blanc, Lacazette sortait touché au tibia. L'entraîneur de l'OL vidait son banc en attaque : Dembélé, Cherki, Jeffinho mais rien n'y faisait malgré les fulgurances de Cherki. Nantes était même plus dangereux avec notamment une belle possibilité pour Mohamed en un contre un avec Riou. Mais, l'Egyptien envoyait le cuir dans les tribunes (58e). Après cette seconde période insipide, le match nul 1-1 devenait inévitable. L'OL fait du surplace au 10e rang (41 pts) tandis que Nantes prend un bon point pour son maintien.