OL ‍: Laurent Blanc refuse d'ouvrir un loft à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Actuellement aux Pays-Bas en stage, et à quelques jours du match amical contre Manchester United, l'Olympique Lyonnais doit composer avec un effectif pléthorique. Laurent Blanc n'a pas l'intention de mettre des joueurs au placard.

L’OL a déjà recruté deux joueurs (Mata et Alvero), mais le club de John Textor a encore de nombreux joueurs dont Lyon souhaite se séparer avant la fin du mercato. Karl Toko-Ekambi, Jeff Reine-Adélaïde, Tino Kadewere ou bien encore Camilo ou Abdoulaye Ndiaye sont sur la liste des transferts. Cependant, pour l’instant, ils sont toujours dans le vestiaire de l’Olympique Lyonnais et Laurent Blanc doit composer avec. Ancien joueur, l’entraîneur de l’OL sait que cette situation n’est confortable pour personne, mais il se refuse à l’idée de céder à la création d’un loft dans lequel il pousserait les joueurs sur lequel il ne compte pas la saison prochaine. Tout le monde est donc parti en stage aux Pays-Bas, et personne ne sera mis à l’écart. Cependant, Laurent Blanc a été clair avec les joueurs concernés.

Lyon compte sur tout son effectif

𝑈𝑛 𝑠𝑜𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑢𝑥 𝑗𝑒𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒𝑑𝑖 🦁🔴🔵#TREOL 📸 @DamienLGphoto pic.twitter.com/vYPYaO5mR3 — Olympique Lyonnais (@OL) July 15, 2023

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a prévenu ceux qui sont appelés à partir durant ce mercato qu’ils ne devaient pas prendre cette préparation à la légère. « Je leur ai dit en début de stage de se montrer sous leur meilleur visage. Ils sont contractuellement au club et je veux qu’ils montrent le meilleur d’eux-mêmes. Ce sera mieux pour eux, pour tout monde », a précisé, dans des propos rapportés par Le Progrès, Laurent Blanc, qui a mis tout le monde devant ses responsabilités. A désormais moins d'un mois de la reprise de la Ligue 1, ce sera contre Strasbourg à la Meinau pour l'OL, le club de John Textor va devoir encore travailler pour à la fois se renforcer, mais également se séparer de joueurs qui ne sont pas indésirables, mais plus vraiment désirés.