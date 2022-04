L'OL sort sa dernière pépite pour sauver sa saison !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais a beau avoir une chance ce jeudi d’aller chercher une place dans le dernier carré de Coupe d’Europe, c’est la crise au sein du club rhodanien.

Tout d’abord avec la soupe à la grimace servie chaque week-end en championnat, et qui éloigne quasiment définitivement tout rêve de podium, voire de place européenne en fin de saison. Il faudra donc espérer un énorme parcours de l'OL en Europa League, à commencer par sortir West Ham après le nul 1-1 du match aller à Londres. Mais à la crise des résultats, s’ajoute celle de l’infirmerie, qui s’est dangereusement remplie malgré la volonté de Peter Bosz de faire tourner à Strasbourg.

Cela n’a pas empêché Anthony Lopes, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele de quitter l’Alsace dans le dur. Les trois joueurs sont incertains pour le match de jeudi face aux Hammers, avec pour Ndombele un forfait qui sera difficile à éviter. Dans un secteur de jeu où Bruno Guimaraes est parti et Maxence Caqueret manque énormément, la désertion est inquiétante. Selon L’Equipe, Peter Bosz commence à se tourner vers le centre de formation et un joueur qui porte l’OL dans les catégories de jeunes, notamment en Coupe Gambardella. Il s’agit de l’un des derniers espoirs de l’Académie : le milieu de terrain Mohamed El Arouch. Du haut de ses 18 ans, il s’est déjà entrainé avec le groupe professionnel, et Peter Bosz apprécie grandement son profil. A l’heure où l’OL va manquer clairement de monde, son apparition dans le groupe n’est pas impensable en vue de jeudi, ce qui va forcément ravir la communauté lyonnaise sur les réseaux sociaux, qui suit depuis quelques années les progrès ce ce pur produit de la formation locale.

El Arouch dans le groupe face à West Ham ?

Plus de peur que de mal me concernant ! Tout va bien ! Merci à tous pour vos messages…❤️💙 — Mohamed El Arouch (@momo_elarrouch) April 10, 2022

Il faut dire que le jeune joueur, désormais professionnel, est arrivé à Lyon à l’âge de 13 ans en provenance d’Orange, sa ville natale. Depuis, ses qualités sautent aux yeux, notamment du consultant de RMC Mathieu Bodmer. « C’est un joueur très technique, capable de casser les lignes. Il peut jouer comme n°6, 8 voire 10. Je pense que c’est plus un 8 relayeur qui aime avoir le jeu devant lui. Il sait jouer simple avec une bonne qualité de dernière passe, et il est aussi adroit sur coup de pied arrêté », a livré l’ancien joueur du PSG sur la radio sportive. Un profil qui manque actuellement à l’OL, même si ce serait un sacré choix de la part de Peter Bosz de donner pour la première fois du temps de jeu à Mohamed El Arouch sur une telle rencontre.