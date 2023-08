OL ‍: Laurent Blanc menacé ‍? Un joueur scandalisé

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais méritait probablement mieux que sa défaite (2-1) dimanche soir à Strasbourg. Mais la réalité est là, et cela a clairement mis en colère un joueur de l'OL. Loin de discours habituels, Rayan Cherki a vidé son sac et fait part de son énorme mécontentement après la rencontre.

Tout le monde se plaint de la langue de bois des footballeurs après les matchs, et des « faut prendre les matchs les uns après les autres ». Mais, du côté de la Meinau, Rayan Cherki n’était pas d’humeur badine après la défaite de l’OL contre le club alsacien. Du haut de ses 19 ans, celui qui a été annoncé dans plusieurs équipes de Premier League durant ce mercato, a vidé son sac sans ménagement, confirmant à la fois ses ambitions avec Lyon, mais aussi un sacré caractère, ce qui semble manquer à la formation de Laurent Blanc. Débarquant face aux médias après cette défaite inaugurale, Rayan Cherki a appuyé vraiment très fort là où ça fait mal pour l’Olympique Lyonnais, afin de secouer le vestiaire avant que les choses tournent au vinaigre, notamment pour Laurent Blanc.

Cherki refuse que Blanc soit accusé

Rayan Cherki le sait, les écarts peuvent se creuser durant ce mois d’août et il n’a pas du tout l’intention de vivre une nouvelle saison passée à courir derrière les autres clubs de Ligue 1, ce qui pourrait inciter John Textor a vite faire sauter l'entraîneur français. « Il y a énormément énormément de déception, on en a marre de subir comme cela à chaque fois. Je tiens à dire que ce n’est ni la faute du staff, ni la faute du coach, c’est nous sur le terrain. On met les bons ingrédients en entame de match, mais il y a toujours une petite erreur qui fait qu’on ne peut pas gagner. Là, la déception est immense. C’est de la colère, de la déception. On a travaillé un mois et demi pour ce match, aujourd’hui je ne sais pas quoi vous dire, on ne doit pas perdre. On devait commencer la compétition sur les chapeaux de roue, ce n’est pas le cas. On va se concentrer contre Montpellier en ayant d’autres intentions (…) Ce n’est pas un nouveau Rayan Cherki que vous voyez. C’est juste que j’en ai marre de venir après les matches et dire que c’est dommage, que c’est comme ça. On est l’Olympique Lyonnais, on doit être tout en haut, point à la ligne », a lancé le jeune joueur de l’OL, qui n’est visiblement pas décidé à vivre une nouvelle saison de galère et qui refuse de voir Laurent Blanc porter à lui seul le chapeau.