L1 ‍: Sale soirée pour l'OL à Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

1ère journée de Ligue 1 :

Stade de la Meinau.

Strasbourg - Olympique Lyonnais : 2-1.

Buts : Bellegarde (63e) et Mothiba (76e) pour Strasbourg ; Tagliafico (88e) pour l'OL.

Suite à une préparation estivale compliquée, l’Olympique Lyonnais n’a pas vraiment rassuré ses supporters en perdant sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche soir (1-2). D'autant plus que deux titulaires, dont Lacazette, sont sortis sur blessures...



Pour clôturer cette première journée de Ligue 1, Lyon ambitionnait de faire le plein en Alsace. Sauf qu’en première période, l’OL manquait clairement de réussite entre le potentiel penalty oublié sur Barcola (12e), la sortie sur blessure de Mata (21e) et le poteau trouvé par Lacazette au terme d’une belle action collective (41e).

Dominateur, le club rhodanien continuait à l’être en début de seconde période mais sans transformer… Et ce qui devait arriver arriva. Sur un coup-franc excentré côté gauche, Bellegarde trompait Riou d’une frappe directe au premier poteau pour ouvrir la marque (1-0 à la 63e). Un but qui faisait office de coup de massue pour les Gones, vu que quelques minutes plus tard, le Racing faisait le break. Sur un contre éclair lancé à droite par Prcic, Bellegarde centrait fort sur Mothiba, qui n’avait plus qu’à conclure dans le but vide (2-0 à la 75e).

En fin de match, Lacazette (84e), sorti ensuite sur blessure (85e), et Cherki (86e) sonnaient le réveil lyonnais, et c'est finalement Tagliafico qui redonnait espoir à Lyon en envoyant un service de Caqueret au fond des filets (2-1 à la 88e). L'OL poussait enfin dans le temps additionnel avec Kumbedi (92e), Sarr (93e), Caleta-Car (95e) ou Cherki (96e), mais sans réussir à égaliser...



À cause de cette défaite d’entrée, le groupe de Laurent Blanc s’installe dans le gruppetto de la Ligue 1, alors que le RCSA de Patrick Vieira confirme son bel été en débutant donc sa saison dans le peloton de tête.