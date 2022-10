OL : Laurent Blanc impitoyable, il fait trois victimes à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, l’OL s’est incliné à Rennes et Laurent Blanc a déjà fait des choix forts pour sa première sur le banc lyonnais.

Pour son premier match sur le banc de l’Olympique Lyonnais, dimanche après-midi sur la pelouse de Rennes, Laurent Blanc a tranché dans le vif. Exit le 4-3-3 de Peter Bosz et place à un 3-5-2 que personne n’avait vu venir avec le grand retour de Jérôme Boateng dans la peau d’un titulaire. Moussa Dembélé ou encore Houssem Aouar ont également été titularisés par l’ex-entraîneur du PSG, dont les premiers choix ont logiquement fait quelques victimes inattendues dans la capitale des Gaules. Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les premiers choix de Laurent Blanc et sur les joueurs qui ont visiblement perdu gros avec le départ de Peter Bosz et la nomination du champion du monde 1998. Même si rien n’est définitif, Johann Lepenant, Karl Toko-Ekambi et Tête ne semblent pas être dans les petits papiers de Laurent Blanc pour le moment.

Lepenant, Toko-Ekambi et Tête ont du soucis à se faire

Merci pour votre soutien les Gones. 👏 #SRFCOL



Prochain RDV samedi à Montpellier 🔴🔵 pic.twitter.com/i12a9A9kse — Olympique Lyonnais (@OL) October 16, 2022

« Titulaires immuables dans le 4-3-3 de Bosz, Toko Ekambi et Tetê n'ont eu que quelques minutes : dans une attaque à deux, autant le Camerounais peut jouer, autant le Brésilien peut souffrir de la disparition de son poste d'ailier droit. La relégation de Lepenant dans la tribune est sans doute plus cruelle encore, car le jeune lyonnais, qui aura 20 ans samedi, était une des satisfactions du début de saison. Mais, alors que la blessure de Tolisso peut changer cette donne, il n'est pas surprenant qu'Aouar soit le genre de joueur qui plaise au nouvel entraîneur lyonnais, tant il correspond à sa vision. Il n'empêche : la séparation la plus nette, entre perdants et gagnants de la nouvelle ère, interviendra quand l'OL gagnera à nouveau et qu'une équipe se détachera » note Vincent Duluc, pour qui certains joueurs vont devoir cravacher pour se faire une place dans l’OL de Laurent Blanc. C’est donc le cas de Lepenant, de Toko-Ekambi et de Tête. Les prochains choix du technicien lyonnais à l’occasion du rendez-vous à Montpellier le week-end prochain seront encore une fois scrutés de près.