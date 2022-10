OL : Laurent Blanc entraîneur de Lyon, accord trouvé !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les événements se succèdent à l'Olympique Lyonnais, car même si l'OL n'a toujours rien officialisé, on apprend que Laurent Blanc a donné son accord pour succéder à Peter Bosz.

Depuis vendredi et le coup de sifflet final du match OL-TFC, les réunions s’enchaînent du côté du Groupama Stadium et pas uniquement pour parler de l’avenir de Peter Bosz. Car s’il est désormais acquis que l’entraîneur néerlandais a été viré, la presse de son pays le confirmant, il semble que Jean-Michel Aulas avait pris un coup d’avance concernant la nomination du remplaçant de Peter Bosz. Selon L’Equipe, suite à la défaite de Lyon à Lens, il y a une semaine, le président de l’Olympique Lyonnais a pris contact avec l’ancien entraîneur de Bordeaux, de l’équipe de France et du PSG et renoué le fil des discussions, trois ans après lui avoir préféré Rudi Garcia. Actuellement sans poste, celui qui avait pris un chèque proche de 20 millions d’euros après son licenciement par le Paris Saint-Germain aurait donné son feu vert pour venir sur le banc de l’OL.

Laurent Blanc entraîneur de l'OL dès le match à Rennes ?

Laurent Blanc a Toko Ekambi après le match contre Toulouse pic.twitter.com/qKEgV7197l — _H.D_ (@hugodess38) October 2, 2022

Et le quotidien sportif précise que Laurent Blanc ne viendra pas seul à l'OL, puisqu’il devrait débarquer avec Frank Passi, qui sera bien évidemment son adjoint, mais également Philippe Lamberts, préparateur physique qui bosse de longue date avec le champion du monde 1998. A priori, l'intérim de Claudio Caçapa sera de très courte durée, puisque l'entraîneur français de 56 ans est attendu dans les prochains jours dans la capitale des Gaules et il pourrait faire ses débuts à l'occasion du déplacement de l'Olympique Lyonnais le week-end prochain à Rennes pour y affronter l'équipe entraînée par un certain Bruno Genesio. Sacrée coïncidence. Reste désormais à savoir ce que les supporters de l'OL vont penser de tout cela, le nom de Laurent Blanc ne faisant pas l'unanimité lorsqu'il avait été évoqué en 2019. Trois ans plus tard, ils vont devoir cependant l'accepter.