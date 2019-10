OL : Torpillé à Lyon, Laurent Blanc brise le silence

Dans : OL, Ligue 1.

Plus de trois ans après son départ du PSG, Laurent Blanc n’a toujours pas trouvé de club, et cela ne s’arrange pas.

Il était le grand favori pour s’engager à l’Olympique Lyonnais après le départ de Sylvinho, mais Rudi Garcia lui a clairement piqué la place. Fragilisé par des avis négatifs et un entretien qui n’aurait pas convaincu, l’ancien sélectionneur national a forcément eu du mal à digérer la perte de ce poste pour lequel il semblait parfait à l’origine. Cela ne l’a pas empêché de se conforter à ses obligations, notamment en répondant présent à un match du Variétés Club de France à Bayonne. A cette occasion, le technicien a simplement expliqué que cette petite détente lui faisait le plus grand bien, faisant une courte allusion à son échec lyonnais.

« Je suis toujours heureux quand je viens au Pays Basque. C'est une région que j'aime beaucoup, où il y a beaucoup de chaleur, où il fait bon vivre et où j'ai beaucoup d'amis. Donc ça fait plaisir de revenir et ça fait plaisir aussi de jouer un petit peu au football pour oublier, pour retrouver des amis et passer un bon moment », a livré le champion du monde 1998 à RMC. Oublier en effet des derniers jours qui ont certainement été difficiles, d’autant que Jean-Michel Aulas et d’autres n’ont pas hésité à faire comprendre que, sans son fidèle adjoint Jean-Louis Gasset, Laurent Blanc ne valait finalement pas autant.