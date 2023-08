OL ‍: Laurent Blanc choque encore son vestiaire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Peu avare en critiques, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Laurent Blanc n’épargne pas ses joueurs ni ses dirigeants. Une communication qui étonne le consultant Rolland Courbis.

Les conférences de presse de Laurent Blanc se suivent et se ressemblent. A chaque passage devant les médias, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais rappelle les défauts de son jeune effectif. Et réclame des renforts supplémentaires à ses dirigeants. Pour Rolland Courbis, le Cévenol ne s’inclut jamais dans les problèmes du club rhodanien. Une communication qui étonne le consultant.

« Quand je l'entends parler de Lyon, je n'ai pas l'impression qu'il se rende compte qu'il est l'entraîneur de Lyon, et non pas l'accompagnateur de Lyon, a lâché le chroniqueur de RMC. Je n'entends jamais "nous", "on". Ça ferait plaisir à tout le monde, y compris à ses joueurs. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore bien arrivé en tant qu'entraîneur de Lyon. On dirait l'accompagnateur. »

« Est-ce qu'il peut claquer la porte ? Non. C'est un gars avec une grosse personnalité. Je pense qu'il ne se gênera pas pour signaler les choses qui ne vont pas, comme il est en train de le faire, a répondu l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. N'oublions que Lyon va faire partie des gros clubs qui ne jouent pas le mardi, mercredi ni le jeudi. Donc même avec un effectif un peu moins nombreux que ce qu'il faudrait, Laurent doit justement démontrer qu'il réussit quand même malgré tous les problèmes qu'il rencontre. »

L'OL suffisamment armé

« Malheureusement pour lui, il a manqué le sacre en Coupe de France (la saison dernière, ndlr). Depuis qu'il est à Lyon, les résultats ne sont pas mal du tout. Il y a la possibilité de mieux jouer, ça ne lui a pas échappé. S'il n'y a pas de départ important d'ici le 31 août, cet effectif est quand même suffisamment compétitif pour poser des problèmes à toutes les équipes », a estimé Rolland Courbis, qui ne partage pas forcément les critiques de Laurent Blanc sur son groupe.