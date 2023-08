OL ‍: Laurent Blanc brise le mystère Ernest Nuamah

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cela fait plusieurs jours que les supporters de l’OL attendent l’officialisation du transfert du grand espoir ghanéen Ernest Nuamah, alors que le joueur de 19 ans a d’ores et déjà passé sa visite médicale à Lyon.

Le prêt avec option d’achat obligatoire d’un montant de 30 millions d’euros bonus compris tarde à s’officialiser pour Ernest Nuamah à l’Olympique Lyonnais. La pépite ghanéenne de 19 ans est pourtant dans la capitale des Gaules depuis la fin de la semaine dernière mais pour l’heure, l’officialisation se fait attendre. Nuamah n’a donc pas pu participer au match de dimanche soir face à Nice avec ses nouveaux coéquipiers et les supporters rhodaniens ainsi que Laurent Blanc espèrent maintenant qu’il sera présent dimanche prochain pour la réception du Paris Saint-Germain en clôture de la 4e journée de Ligue 1.

A priori, ce sera le cas. A la fin de la rencontre à Nice dimanche (0-0), Laurent Blanc a rassuré tout le monde quant à la signature de Nuamah. Pour le coach de l’OL, il ne fait aucun doute que le meilleur joueur du championnat norvégien en 2022-2023 sera bel et bien un joueur de l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mercato, vendredi à 23h59. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur de l'OL alors que le secteur offensif de son équipe a été en difficulté à Nice, ce dimanche. En l'absence d'Alexandre Lacazette, Amin Sarr n'a pas beaucoup pesé tandis que Rayan Cherki et Bradley Barcola sont encore loin de leur niveau de la fin de saison dernière.

Blanc confirme la signature à venir de Nuamah

« On ne pourra pas récupérer beaucoup de joueurs, même si on aura peut-être quelques bonnes surprises concernant le mercato. Ernest, il est à Lyon. Et il sera à Lyon. Il va nous emmener ce qu'il sait faire, il est plein de gaz, plein de jus, et il va apporter de la concurrence devant, ça va être une très bonne chose pour nous » a rassuré Laurent Blanc, pour qui rien ne remet en cause la signature de Nuamah à l’Olympique Lyonnais. Malgré une féroce concurrence de clubs tels que le PSG ou encore Tottenham, le club de John Textor a bel et bien réussi à rafler la mise. Reste maintenant à officialiser le deal pour rassurer tout le monde alors que l’inquiétude commence à grandir chez les supporters, à force de voir que le jeune Ghanéen n’a toujours pas signé.