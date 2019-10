OL : Laurent Blanc à Lyon, l'opération est déjà lancée

Dans : OL, Ligue 1.

C’est le nom qui revient avec le plus d’insistance depuis lundi soir et le limogeage de Sylvinho.

Laurent Blanc est considéré comme le grand favori pour prendre la suite du Brésilien dans les prochains jours. Et à priori, les rumeurs sont justifiées puisque les principaux médias sportifs du pays affirment qu’un premier contact a déjà eu lieu entre les deux parties. Laurent Blanc a ainsi reçu un SMS dès lundi soir permettant à l’OL de faire part de son intérêt. Il s’agit pour le moment du seul technicien avec qui le club rhodanien discute, surtout que les premiers échanges seraient positifs. Bien évidemment, le profil du champion du monde 1998 fait l’unanimité en interne, surtout que Jean-Michel Aulas souhaite un technicien parlant français.

L’ancien joueur de Naples, Marseille, Barcelone ou Manchester United est libre de tout engagement depuis trois ans, et possède tout de même une belle expérience, avec notamment de la Ligue 1 (Bordeaux, PSG) et de la Ligue des Champions au passage. Son duo avec Jean-Louis Gasset a souvent été loué pour la qualité de ses entrainements et sa faculté à faire progresser les jeunes joueurs, ce qui n’est pas négligeable à Lyon. Reste à savoir comment se dérouleront les négociations, et si l’OL étudiera d’autres pistes en plan B. Pour le moment, selon RMC, ce n’est pas absolument pas le cas et tous les efforts sont concentrés sur Laurent Blanc.