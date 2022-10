OL : Laurent Blanc a exigé l'argent du mercato avant de signer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est ce lundi que Laurent Blanc sera intronisé entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la place de Peter Bosz démis de ses fonctions par Jean-Michel Aulas. Une nouvelle ère débute à l'OL et cela va se concrétiser au mercato.

« Compte tenu des résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés, l’Olympique Lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz (...) L’Olympique Lyonnais informe avoir pris la décision de nommer, au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle, Laurent Blanc pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. » C’est dans un communiqué publié dimanche soir que l’OL a confirmé ce que se savait depuis quelques heures, à savoir que les dirigeants du club rhodanien, et notamment John Textor, avaient validé le licenciement de Peter Bosz et son staff ainsi que la venue de Laurent Blanc avec Franck Passi en qualité d’entraîneur adjoint et de Philippe Lambert, préparateur physique. Cette opération a un coût et Jean-Michel Aulas devait faire valider cela par le futur propriétaire de l’Olympique Lyonnais, lequel va aussi hériter des dettes. Et pour s’offrir l’ancien entraîneur du PSG et de l’équipe de France, l’OL a fait d’autres efforts.

Laurent Blanc mise sur le mercato pour changer l'OL

Pour revenir en Ligue 1, après un triste expérience au Moyen-Orient, Laurent Blanc n’était pas prêt à tout, et les dirigeants lyonnais l’ont bien compris. Il est vrai qu’avec le chèque encaissé après son départ du PSG, on évoque près de 20 millions d’euros puisqu’il venait de prolonger son contrat, Lolo White peut voir venir et ses motivations sont donc purement sportives. Cependant, avant d’accepter de venir entraîner l’OL, qui l’avait snobé deux fois dans le passé, le champion du monde 1998 a voulu avoir des garanties concernant le prochain marché des transferts en janvier. « John Textor a confirmé que l’OL, une fois la vente entérinée, aurait une marge de manœuvre financière lors du prochain mercato afin de réajuster l’effectif selon les désirs de Blanc, qui a demandé certaines garanties », explique le quotidien sportif.

Communiqué du club ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 9, 2022

À l'occasion de sa première conférence de presse dans la peau d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc aura l'occasion d'en dire plus sur ce sujet, même si évidemment il ne renversera pas la table au Groupama Training Center. Il sera ensuite temps pour lui de préparer le premier grand rendez-vous à son agenda, à savoir le déplacement de dimanche prochain à Rennes. On verra alors les premiers choix tactiques et humains faits par le successeur de Peter Bosz, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers étant évidemment dans l'attente d'un second souffle. Et cette fois, l'attaquant et capitaine de l'OL ne pourra plus se cacher derrière son entraîneur.