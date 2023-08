Guido Rodriguez ouvre la porte, l'OL peut y croire à fond

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A la rue en Ligue 1, l'OL a plus que jamais besoin d'un bon milieu défensif. Le joueur espéré dans le Rhône reste Guido Rodriguez. Un rêve plus inaccessible puisque l'intéressé est séduit par l'OL, reste à convaincre le Betis financièrement.

Après la débâcle montpelliéraine de samedi, l'OL débute un marathon de 11 jours pour sauver les meubles et augmenter le niveau de son onze de base. L'une des grandes priorités est de trouver un solide milieu défensif pour équilibrer une équipe lyonnaise qui en a bien besoin. Après plusieurs échecs estivaux, l'OL se tourne désormais exclusivement vers l'Espagne. Pathé Ciss est revenu dans les discussions mais c'est surtout le Betis Séville qui fait envie aux Lyonnais. La piste Guido Rodriguez fait l'unanimité au club et séduit Laurent Blanc. Dans ce dossier, une éclaircie est venue traverser le sombre ciel lyonnais ce dimanche.

Guido Rodriguez veut bien venir à l'OL !

Selon les informations de L'Equipe, Guido Rodriguez est d'accord pour venir à l'OL cet été. Une bonne nouvelle mais surtout un argument de poids dans les négociations menées actuellement avec le Betis Séville. Même si Rodriguez n'a plus qu'un an de contrat restant, le club andalou réclame 12 millions d'euros pour céder son milieu.

Un prix qui oblige l'OL à se séparer de certains éléments de son effectif, indésirables ou non, à cause des sanctions de la DNCG. C'est d'autant plus vrai que le club rhodanien travaille aussi sur le recrutement du jeune ghanéen Ernest Nuamah en parallèle. Des sacrifices seront sans doute nécessaires car, vu la situation sportive du club et son début de saison médiocre, Guido Rodriguez apparaît pratiquement comme le Messie pour l'OL et pour Laurent Blanc.