Officiel : L’OL annonce le départ de Bosz et l’arrivée de Laurent Blanc

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, dans un long communiqué, l'Olympique Lyonnais a annoncé un changement majeur dans son organigramme sportif, avec le départ de Peter Bosz et l'arrivée de Laurent Blanc.

Plongé dans une sévère crise de résultats, avec quatre défaites lors des cinq derniers matchs de L1 et un seul point pris sur 15 possibles depuis un mois, le club rhodanien a décidé de faire sauter le fusible de l'entraîneur. Puisque dès ce lundi, Laurent Blanc va officiellement prendre la place de Peter Bosz. Arrivé en début de saison dernière, l'entraîneur néerlandais n'a jamais réussi à imposer sa patte sur l'équipe lyonnaise. C'est donc par la petite porte que Bosz quitte le Groupama Stadium.

Un stade que Laurent Blanc va découvrir à la fin du mois en tant que nouveau coach de l'OL. Puisque Jean-Michel Aulas, aidé par Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, a décidé de faire appel à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France pour sauver son club. Une nomination qui fait déjà couler beaucoup d'encre, vu que Blanc n'a plus entraîné une grosse équipe depuis son départ du PSG en 2016. Mais avec Blanc, l'OL s'assure au moins d'avoir un coach charismatique pour tenter de relever la tête après une première partie de saison compliquée.

Communiqué du club ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 9, 2022

« Compte tenu des résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés, l’Olympique Lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz, en qualité d’entraineur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de Rob Maas, entraîneur adjoint, et de Terry Peters, préparateur physique.

Une réflexion a été menée en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l’équipe de repartir sur des bases solides afin d’être en adéquation avec les ambitions de l’OL cette saison. À l’issue de celle-ci et après avoir échangé dans la nuit de samedi à dimanche avec John Textor, l’Olympique Lyonnais informe avoir pris la décision de nommer, au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle, Laurent Blanc pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024.

Cette décision a été prise unanimement par l’ensemble de l’institution pour redonner à l’Olympique Lyonnais une dimension très ambitieuse pour le futur, à la fois sur la scène française et continentale.

Nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais à compter de ce lundi 10 octobre 2022, Laurent Blanc sera accompagné par Franck Passi en qualité d’entraîneur adjoint et de Philippe Lambert, préparateur physique. Les trois hommes travailleront en collaboration avec le staff déjà en place.

L’ensemble du groupe professionnel avec la confiance du Conseil d’Administration, soutenu par les groupes de supporters et toute la famille OL, aura pour unique objectif, au cœur de cette période très difficile, de repositionner le club au plus haut niveau français et de retrouver la coupe d’Europe dès la saison prochaine », peut-on lire sur le site de l'OL, qui sera donc particulièrement observé le week-end prochain pour son match à Rennes, le premier de Laurent Blanc sur le banc des