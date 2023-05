OL ‍: Lacazette viré des Bleus, un petit scandale quand même

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sauf grosse surprise, Alexandre Lacazette ne sera pas dans le groupe de l'équipe de France que Didier Deschamps dévoilera ce mercredi à 14 heures. Et cela fait encore des vagues, tant le buteur de l'OL est en forme.

On ne sait pas si Alexandre Lacazette sera devant la télévision lorsque le sélectionneur tricolore dévoilera en début d'après-midi les joueurs qu'il a retenus pour les deux matchs qualificatifs pour l'Euro 2024 que la France disputera en juin contre Gibraltar et la Grèce. Mais à priori, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 ne sera pas retenu, lui qui sort d'une saison inouïe avec l'Olympique Lyonnais. Tout cela commence à sérieusement agacer les supporters de l'OL, lesquels se demandent pourquoi le football français tourne ostensiblement le dos à un Alexandre Lacazette qui a pourtant un comportement exemplaire. Sur RMC, Jérôme Rothen a tenté de justifier le choix de Didier Deschamps, même s'il avoue avoir du mal à comprendre cette mise à l'index du buteur lyonnais. Avec 27 buts à son compteur en Ligue 1, le Général mérite un meilleur traitement.

Lacazette a du Trézéguet en lui

Pour l'ancien joueur du PSG, même si le sélectionneur national a ses raisons, il y a un moment où il est légitime de se poser des questions. « Je ne sais pas si Lacazette est le mal aimé du football français. Mais si on prend la période depuis que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France, on sent que Lacazette n’est pas sa tasse de thé. Il a toujours préféré des attaquants avec un autre profil. J’ai déjà parlé avec Didier Deschamps du cas de certains joueurs, et même s’il ne va pas me donner tous les arguments pour justifier ses choix, il n’a jamais détruit Lacazette. Mais moi ce que je retenais de ces discussions, c’est le fait qu’il voyait plus de qualités dans certains profils sur d’autres joueurs. Olivier Giroud, tu sais dans quoi il excelle. Ben Yedder aussi. Karim Benzema on ne se pose même pas la question. Aujourd’hui c’est Kolo Muani qui est censé le numéro 9 de l’équipe de France devant Olivier Giroud. Il a d’autres qualités qu’Alexandre Lacazette. Alexandre, c'est incroyable la saison qu’il fait depuis qu’il est revenu à Lyon. Et effectivement, elle n’est pas assez mise en avant. Il méritait d’être dans les cinq joueurs en lice pour le trophée UNFP. Je dis chapeau, car il l’a fait dans un club qui n’allait pas très bien, qui a changé d’entraîneur et avec des coéquipiers parfois dans le dur. Autant à l’OL, il n’y a rien à dire, il a fait une saison exceptionnelle. Mais à Arsenal, il a perdu sa place, il n’a jamais excellé. Et cela a joué sur sa notoriété en France. C’est un grand joueur, un attaquant hors pair (…) Il me fait penser à David Trezeguet, il fait toujours le geste juste, il est de classe, il a progressé. Le voir en équipe de France, ce serait une excellente surprise, car il ne démérite pas par rapport à des joueurs qui seront appelés », s'étonne Jérôme Rothen. On saura à 14 heures si tout cela se confirme.