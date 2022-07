Un nouveau mal étrange touche l’OL

Dans : OL.

Auteur d’un bon mercato estival, l’Olympique Lyonnais connaît par contre une préparation d’avant-saison un peu compliquée, et notamment au niveau des blessures…

Suite à une saison blanche, au cours de laquelle le club rhodanien n’a pas réussi à se qualifier pour une Coupe d’Europe via une huitième place finale en Ligue 1, l’OL a mis les petits plats dans les grands cet été pour tenter de ramener Lyon à sa place, soit dans le haut du panier du football français. Pour cela, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à vendre une partie de son club à John Textor, un investisseur américain. Une arrivée qui s’est vite traduite en actes concrets sur le mercato, puisque Lyon a recruté Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Johann Lepenant durant ce marché des transferts.

Lacazette dans le dur pendant la préparation estivale

Un recrutement XXL pas vraiment payant pour le moment, vu que Tolisso est à l'infirmerie pour une blessure au mollet, et sachant que Lacazette connaît quelques petits soucis physiques en ce moment… Buteur à une reprise durant la préparation, contre Bourg lors du premier match amical début juillet (4-2), l’ancien attaquant d’Arsenal n’a pas spécialement brillé contre Kiev et Anderlecht. Et ce n’est pas face au Feyenoord qu’il va pouvoir se racheter, vu qu’il est pour l’instant incertain pour cette rencontre prévue en fin de semaine. Tout cela à cause d’une blessure assez bête, vu que Lacazette a été victime d’une dizaine de piqûres de guêpes lors d’une balade en forêt à l’occasion du stage de l’OL aux Pays-Bas.

Lacazette attaqué par les guêpes

Absent du dernier entraînement, sachant qu’il a mal réagi aux attaques des insectes, le joueur de 31 ans n’est donc pas certain de pouvoir jouer le match des titulaires dimanche, alors que les remplaçants joueront face à Twente samedi. Un coup de malchance que Lacazette n’a pas été le seul à subir, vu que Moussa Dembélé, l’autre avant-centre de l’OL, a lui aussi été piqué par les guêpes. Mais contrairement à son concurrent, il était bien présent à la séance de jeudi après-midi, ce qui signifie donc qu’il sera probablement de la partie ce week-end. Pour Lacazette, L’Equipe annonce qu’il « attendra les jours qui viennent pour en savoir plus sur l'évolution de ce contretemps ». Quoi qu’il en soit, Lacazette n’est pas vraiment chanceux depuis son retour à Lyon, comme son compère Tolisso. De quoi remettre en cause le bien-fondé de ces come-back ? Pas encore, la saison n’a pas encore officiellement commencé…