OL ‍: Lacazette lâché au mercato, un départ surprise est annoncé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL pourrait bien vivre une fin de mercato hivernal agitée. Alexandre Lacazette plait en effet en Europe.

L'OL revit depuis quelques semaines. Les résultats suivent et la confiance est repartie à la hausse. Il reste encore pas mal de chemins à Pierre Sage et ses hommes avant de pouvoir véritablement sortir la tête de l'eau. Mais il y a de quoi avoir de l'espoir, surtout que l'OL se montre actif au mercato d'hiver dans le sens des arrivées. Cependant, des départs ne sont pas à exclure. Et des départs importants... Il se dit en effet qu'Alexandre Lacazette pourrait aller voir ailleurs. Une information surprenante au vu de l'importance du Français chez les Gones.

Lacazette, l'OL prêt à faire un sacrifice XXL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Selon les informations de Fotomaç, Alexandre Lacazette plait beaucoup à Galatasaray ! Et le média va même plus loin en annonçant des discussions déjà entamées et qui avancent dans le bon sens entre les deux clubs. Pas sûr en revanche que l'ancien d'Arsenal accepte de lâcher ses partenaires dans un moment aussi critique. Il avait déjà finalement refusé les avances d'Arabie saoudite l'été dernier et a toujours affiché son amour pour son club malgré les difficultés. Mais il pourrait bien être poussé vers la sortie afin de renflouer les caisses de l'OL. En fin de contrat en juin 2025, Lacazette est estimé à quelque 10 millions d'euros. Cette saison en Ligue 1, le joueur de 32 ans a planté à 7 reprises. Un départ serait un immense coup dur et un sacré signal envoyé par la direction des Gones. A noter que Galatasaray veut aussi chiper un autre joueur de Ligue 1, en la personne de Carlos Soler. Comme pour Lacazette, la presse turque fait état de négociations fructueuses entre le PSG et le club d'Istanbul.