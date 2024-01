OL ‍: Textor fait le malin, il réclame Aulas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A l'heure où John Textor est en pleine opération séduction avec l'Olympique Lyonnais, la cote d'amour de Jean-Michel Aulas bat son plein au moment où la Coupe de France se dispute.

Grand patron de l’Olympique Lyonnais depuis désormais plus d’un an, John Textor est bien présent à Lyon en ces temps décisifs. Il a permis à son club de passer l’examen de la DNCG pour pouvoir recruter, et semble quand même contrôler le mercato de l’OL sur les premières opérations. Il avait même fait le déplacement à Besançon le week-end dernier pour le match de Coupe de France face à Pontarlier, facilement remporté par son équipe. Le businessman américain est apparu très décontracté, discutant et rigolant avec les supporters, ou même se rendant comme n’importe quel quidam au McDo après le match pour joindre visiblement l’utile à l’agréable à ses yeux.

🏆 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒆 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆



Nous nous rendrons à Bergerac (N2) pour les 16ᵉ de finale ! ⤵️ 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) January 8, 2024

De quoi envoyer des images plutôt sympathiques, et qui changent de la vision que l’on se fait d’un dirigeant d’un grand club de foot français. Malgré ces efforts et sa présence, l’OL reste symbolisé par Jean-Michel Aulas, et John Textor vient de se le faire cruellement rappeler en marge du tirage au sort de la Coupe de France. Ainsi, Lyon affrontera Bergerac, un club de National 2, lors des 16e de finale, avec un déplacement donc en Dordogne à la clé. L’OL y sera bien accueilli, mais ce qui fait rêver la formation de Bergerac, ça serait de recevoir en grandes pompes… Jean-Michel Aulas. C’est ce qu’a confié Christophe Fauvel en marge du tirage au sort. « Et parmi ces clubs de Ligue 1 il y a les très, très gros comme Marseille, Paris et Lyon… Et j’avoue que j’ai un faible très affirmé pour Jean-Michel Aulas, et mon souhait le plus cher ce serait qu’il vienne soutenir son club à titre affectif. Et je compte bien lui envoyer un tweet en ce sens. Il sera bien accueilli », a glissé le président de Bergerac. Un signe que l’ancien boss de l’OL a marqué le football français et continue d’avoir une image très forte, au point d’en faire la véritable vedette de ce déplacement si JMA venait à répondre positivement à cette gentille invitation.