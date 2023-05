OL ‍: Lacazette évite à Cherki une sale réputation

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis quelques mois, Alexandre Lacazette affiche une réelle complicité avec les jeunes pépites formées à l’OL, Bradley Barcola et Rayan Cherki.

L’entente entre les trois attaquants de l’Olympique Lyonnais a permis à l’équipe de Laurent Blanc de réaliser une belle remontée au classement durant la seconde partie de saison. Cela ne devrait toutefois pas suffire à accrocher une place en Conférence League, mais le trio composé d’Alexandre Lacazette, de Rayan Cherki et de Bradley Barcola sera de toute évidence l’un des points forts de l’équipe rhodanienne la saison prochaine, à condition bien sûr de conserver tout ce beau monde.

Auteur de 26 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, le capitaine Lacazette a réussi son retour en France. Au-delà des buts inscrits, l’ex-attaquant d’Arsenal joue un vrai rôle de cadre et de leader. Dans une interview accordée à la chaîne du club, Alexandre Lacazette a de nouveau assumé ce rôle en volant au secours de son coéquipier Rayan Cherki, parfois victime d’une mauvaise réputation de joueur capricieux voire arrogant. Un portrait-robot qui ne convient pas à l’international espoirs français selon son coéquipier de 32 ans.

Lacazette vole au secours de Cherki

« Les trois dernières années, j’ai beaucoup entendu parler de Cherki, surtout en négatif. En arrivant, ça n’avait rien à voir avec ce que j’avais entendu. Il est très attachant et ne demande qu’à jouer au foot. Il est parfois énervant, mais ça fait partie du personnage » a déclaré sur la chaîne du club OL Play, Alexandre Lacazette au sujet de l'attitude et de la réputation de son jeune coéquipier Rayan Cherki, avant de conclure.

« Il est très honnête et accepte la critique. Contrairement à ce que les gens pensent, il n’est pas hautain. Il sait quand il n’est pas bon. Il a besoin qu’on lui rappelle quand il est bon et quand il fait des moins bonnes choses » a simplement indiqué Alexandre Lacazette, pour qui Rayan Cherki est victime d’une fausse réputation ces derniers mois à l’Olympique Lyonnais. Des propos que les supporters prendront en compte, eux qui ont parfois été sévères à l’égard de leur pépite. Et qui savent maintenant qu’en interne, Rayan Cherki est finalement un plus gros bosseur que ce qu’il peut parfois laisser apparaître.