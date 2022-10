OM-OL au Vélodrome, les Bad Gones auront mieux à faire

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le préfet des Bouches-du-Rhône réfléchit encore à la possibilité d'autoriser les supporters lyonnais à venir au Vélodrome pour OM-OL, le 6 novembre prochain. Les Bad Gones n'attendent pas la décision fébrilement. Au contraire, ils ont une autre idée en tête.

Dans une Ligue 1 touchée par les violences dans les stades, le déplacement d'un groupe de supporters pour un choc comme OM-OL apparaît loin d'être acquis. Il faut dire que Marseillais et Lyonnais ne s'apprécient pas beaucoup et le montrent de manière parfois trop évidente. Néanmoins, en prévision de l'Olympico au Vélodrome le 6 novembre prochain, on réfléchit de plus en plus à autoriser les supporters de l'OL à venir encourager les leurs au Vélodrome. Le préfet des Bouches-du-Rhône est prêt à faire cette faveur, malgré les tensions et les problèmes connus dans de nombreuses enceintes françaises au cours des derniers mois.

Les Bad Gones fêtent leur anniversaire à Gerland pour OM-OL

Une chance inespérée pour les fans de l'OL. Toutefois, ces derniers et notamment les Bad Gones ne vont pas en profiter. En effet, le célèbre groupe de supporters fête ses 35 ans d'existence et ce n'est pas au Vélodrome qu'il compte le faire. Il préfère renouer avec son antre historique, le stade de Gerland pour un rendez-vous prévu le soir du dimanche 6 novembre. Les ultras lyonnais ont déjà trouvé un accord avec le LOU Rugby et GL Event pour prendre possession de l'enceinte ce soir-là.

Les Bad Gones prévoient un évènement de grande ampleur pour l'occasion, conviant les 2500 premiers inscrits à la fête. En parallèle des célébrations, les ultras de l'OL comptent quand même suivre la rencontre de leurs protégés face à l'Olympique de Marseille. Ce sera sur écran géant au sein même de Gerland, à 300 kilomètres des hommes de Laurent Blanc. De quoi se remémorer de beaux souvenirs dans un stade où ils ont connu de grands moments avec leur OL, notamment de nombreux succès sur leur rival marseillais.