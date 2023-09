OL ‍: Lacazette et Tolisso, les présumés coupables

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le début de saison est catastrophique pour l’OL, d’autant plus que certains leaders tels que Tolisso ou Lacazette peinent à répondre présent.

Avec un point en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais vit un début de saison très compliqué, symbolisé par le départ de Laurent Blanc, lequel a été remplacé par Fabio Grosso. Pour le champion du monde 2006, l’urgence est de trouver la bonne formule et de s’appuyer sur certains leaders au sein de l’effectif. Naturellement, on pense ici à Lacazette et à Tolisso mais depuis le début de la saison, les deux historiques de l’OL peinent à être performants.

Contre toute attente, c’est finalement une recrue du mercato estival qui s’impose pour l’instant comme l’un des principaux leaders de l’effectif en la personne de Clinton Mata. Sur le site Olympique & Lyonnais, le consultant Nicolas Puydebois a souligné le très bon début de saison de l’ex-défenseur de Bruges. « C’est un aveu de faiblesse sa manière de s’exprimer. C’est une situation nouvelle pour lui et il ne veut pas s’y confronter » indique d’abord Nicolas Puydebois au sujet de Lacazette avant de poursuivre.

Puydebois épingle Lacazette et Tolisso

« Il a peur de déraper en disant ce qu’il pense vraiment. Il n’a pas de solution, ça se sent dans sa déclaration. Or, c’est à lui, et à d’autres aussi, d’en trouver car il a un statut particulier. Mais pour l’instant, l’encéphalogramme est plat. Lui et les tauliers, Tolisso, Lopes et même Caqueret, doivent prendre le taureau par les cornes. Pour l’instant, Tolisso, Lacazette et Caqueret ne font pas un bon début de saison, ce ne sont pas les meneurs que j’attends dans l’état d’esprit. Clinton Mata est le seul au niveau auquel je l’attendais » exprime Nicolas Puydebois, qui attend beaucoup plus de la part des leaders de l’Olympique Lyonnais. Leur montée en puissance sera indispensable pour faire briller le club rhodanien de nouveau en Ligue 1. Fabio Grosso en a sans doute conscience.