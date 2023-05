OL : Lacazette est sous-coté, il mérite la France

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 25 buts, Alexandre Lacazette réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de l’OL.

Malgré les difficultés de son équipe, qui n’est que septième de Ligue 1, Alexandre Lacazette affole les compteurs à l’Olympique Lyonnais. Auteur de 25 buts en 32 matchs de championnat depuis son retour chez les Gones, l’ancien buteur d’Arsenal prouve si cela était nécessaire qu’il est indiscutablement le joueur numéro un de son équipe. Encore buteur contre Clermont, un match au cours duquel il a également raté un penalty, le « général » Lacazette bluffe tout le monde et c’est à se demander si ses performances ne pourraient pas lui permettre de revenir en Equipe de France. Sur le plateau de Canal + Sport Afrique, Vikash Dhorasoo a été interrogé à ce sujet. Et pour l’ancien milieu de terrain de l’OL et du PSG, un come-back de Lacazette ne serait pas immérité même si cette hypothèse avec Didier Deschamps aux commandes des Bleus semble assez improbable.

Lacazette, un buteur hors normes encore sous coté ?

« C’est un joueur qui a marqué beaucoup de buts à Arsenal où il a été capitaine à un moment. Si on se souviens bien, Lacazette sort de l’Equipe de France après un doublé contre l’Allemagne. Il ne joue plus ensuite, il s’est passé quelque chose, Didier Deschamps n’en voulait pas, il a été un peu carré. Je pense que c’est un attaquant sous-coté, car il met énormément de buts, il porte une équipe de Lyon assez moyenne et mentalement il est très costaud. Revenir en France dans son ancien club et mettre autant de buts, c’est vraiment pas mal. Il fait une très grande carrière, ce qu’il fait c’est vraiment très fort » a analysé l’ancien milieu de terrain du PSG. Ce ne sont pas les supporters de l’OL qui vont démentir le consultant de Canal + car le classement lyonnais pourrait être bien pire sans les 25 buts inscrits par le capitaine Lacazette cette saison.