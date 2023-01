OL : Lacazette cache la misère, Cherki se fait secouer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais s'est facilement qualifié en Coupe de France face à Chambéry. Mais l'entraîneur de l'OL n'est pas content du tout des prestations offensives de son équipe.

Attendue au tournant par ses supporters, toujours sous le coup de la colère après la défaite contre Strasbourg, l’équipe lyonnaise a réussi à rectifier le tir en venant à bout relativement facilement de Chambéry en Coupe de France. Pour cela, Laurent Blanc peut remercier Alexandre Lacazette, redoutable d’efficacité et auteur d’un triplé qui a évité bien des tourments à l’OL. Cependant, dans un match où Lyon s’est procuré de nombreuses occasions, l’entraîneur attendait beaucoup mieux, et au moment d’analyser la performance de son équipe, notamment sur le plan de l’efficacité, Laurent Blanc n’a pas tourné autour du pot. Fidèle à ses habitudes, le coach de l’Olympique Lyonnais a vidé son sac et pointé du doigt ceux qui n’ont pas été à la hauteur de ses attentes. Et contre le club de National 3, c’est les attaquants qui ont dérouillé, à l’exception d’Alexandre Lacazette.

L'OL ne peut pas tout miser sur Lacazette

Avec 62,5% des votes, notre capitaine @LacazetteAlex, auteur d'un triplé ce soir, est élu joueur du match #CSFOL (0-3) ! 🏅🔴🔵#CoupeDeFrance 🏆 pic.twitter.com/6pYmBFi3Oh — Olympique Lyonnais (@OL) January 21, 2023

Laurent Blanc en est bien conscient, l’efficacité de son buteur vedette peut masquer la misère sur certains matchs, mais pas sur tous. « Ce n'est pas aussi facile, et bon, que cela de se reposer sur un seul et même joueur pour marquer comme cela a été le cas avec Alexandre Lacazette. Rayan Cherki notamment doit être plus efficace, car il peut aussi marquer beaucoup », a précisé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, histoire de mettre tout le monde devant ses responsabilités et notamment Rayan Cherki. Depuis le début de la saison 2022-2023, Rayan Cherki n'a marqué qu'un seul but, c'était en Ligue 1 contre le Stade Brestois, et l'OL attend beaucoup plus d'un joueur considéré comme un vrai diamant et qui à 19 ans doit confirmer tout le bien que son club formateur attend de lui.