OL ‍: Stone Wise prolongé à Lyon c'est son rêve

Par Claude Dautel

Nul ne peut contester la réussite de Pierre Sage à la tête de l'Olympique Lyonnais. Personne ne comprendrait que John Textor le remplace sur le banc de l'OL la saison prochaine.

Au coeur de la crise traversée au début de l'automne 2023, et après une longue réflexion, le propriétaire américain de l'OL a décidé de confier à Pierre Sage, alors responsable du centre de formation, le poste d'entraîneur. Après le départ de Laurent Blanc, puis l'échec de Fabio Grosso, John Textor a donc confié à un néophyte les clés de son club, qui était alors relégable et même dernier de Ligue 1. Depuis, le technicien français de 44 ans a non seulement ramené l'Olympique Lyonnais à un niveau enfin proche de ses moyens financiers, mais a également qualifié son équipe pour la finale de la Coupe de France. Reste à savoir ce qu'il va advenir la saison prochaine puisque la mission de Pierre Sage s'achève à la fin de l'actuelle saison. Mais dans L'Equipe ce dernier est clairement décidé à continuer à Lyon et il le dit.

Pep Sage, c'est trop présomptueux pour Pierre Sage

Surnommé malicieusement Stone Wise (traduction littérale de Pierre Sage en anglais), un surnom qu'il valide officiellement dans le quotidien sportif, et préfère très nettement à Pep Sage qu'il juge « trop présomptueux », l'ancien adjoint d'Habib Beye s'est trop éclaté dans ses nouvelles fonctions pour envisager que dans un peu plus d'un mois John Textor lui demande de laisser la place à un nouvel entraîneur. « Si je me projette sur la saison prochaine ? Au départ, je voulais vraiment aider et je me suis rendu compte qu'à ce poste-là, je m'exprime et je prends beaucoup de plaisir. Donc bien sûr que je souhaiterais être encore dans la même position, c'est évident. En fait, je me prépare à ça depuis toujours, mais je n'avais juste pas prévu le timing », confie Pierre Sage, qui pourra en plus profiter de son diplôme dans les prochains mois. Cela évitera à l'OL de payer amende sur amende.

🗨 « Même si le match ressemble à la finale, la manière de le préparer et de l’appréhender est très différent »



🎙 Avant notre déplacement à Paris, Pierre Sage évoque un PSG boosté après sa bonne performance en Ligue des Champions. 🔴🔵#PSGOL pic.twitter.com/gTEd1uoM0g — Olympique Lyonnais (@OL) April 19, 2024

Pour l'instant, John Textor n'a rien dit sur ce sujet, mais on imagine mal le patron de l'Olympique Lyonnais tout casser alors que Pierre Sage a fait des merveilles à son poste. Même si l'Américain adore faire valser les entraîneurs, comme on l'a vu à Botafogo et à Molenbeek, il l'a toujours fait dans un climat de résultats très mauvais. Et même si l'OL visait ouvertement un ticket pour la Ligue des champions avant le début de la saison 2023-2024 une possible qualification européenne sera un petit miracle signé Pierre Sage. De quoi rassurer Textor et les supporters. Stone Wise est bien parti pour rester.