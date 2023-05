OL : Lacazette ajoute une oeuvre à son Top 10

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Revenu l’été dernier pour incarner le nouveau projet de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette réalise une saison plus qu’exemplaire, à l’image de son quadruplé face à Montpellier lors de la magnifique victoire de son équipe dimanche (5-4).

Même si le club rhodanien ne remplira pas ses objectifs de début de saison, à savoir la conquête d’un trophée et une place sur le podium de la L1, l’OL réalise quand même une grosse deuxième partie de saison. Avec deux principaux artisans, Laurent Blanc et son capitaine Alexandre Lacazette. Revenu à l’OL l’été dernier après cinq saisons à Arsenal, le buteur français répond pleinement aux attentes des dirigeants et des supporters. Déjà auteur de 24 buts cette saison, le joueur de 31 ans est bien parti pour battre son record, à savoir 28 réalisations en championnat en 2017 lors de sa dernière année à Lyon avant de partir en Premier League. Et si ce petit exploit est possible, c’est notamment parce que Lacazette a inscrit un quadruplé contre Montpellier. Bien servi par Barcola à trois reprises et décisif sur le penalty final à la 99e minute de jeu, le Général a été l’acteur principal de l’incroyable remontada de l’OL au Groupama Stadium dimanche. Un match qui restera dans les annales chez les Gones et que Lacazette considère comme l’un de ses plus beaux sous le maillot de l’OL.

« Je suis revenu pour vivre ce genre d'émotions »

Les images de joie des Lyonnais après leur victoire folle face à Montpellier : 5-4 après avoir été menés 1-4 👏#OLMHSC | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/jWFJQGDoFw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 7, 2023

« Je pense que nous méritons cette victoire. Au moment de tirer le penalty, je me suis dit qu'il fallait le mettre et du premier coup, car l'arbitre m'a confié qu'il sifflait la fin du match après le tir. Pour moi, il y avait penalty même si je n'ai pas revu les images. Je sais qu'à la base, il me tire avant de récupérer le ballon. Si ce match contre Montpellier fait partie de mes plus belles émotions, non ? Il fait partie de mon Top 10. Je suis revenu pour vivre ce genre d'émotions. Je suis content d'avoir la confiance du club, des joueurs et des supporters. Il y a des moments difficiles, mais ceux que l'on vient de vivre, il faut les savourer aussi. On revient proche de l'Europe, mais on ne doit pas s'emballer et on verra à la fin de la saison », a lancé, en zone mixte, le héros de l’OL, qui espère maintenant aller chercher la cinquième place de L1 en doublant Lille et Rennes dans le sprint final, afin de jouer l’Europa Conférence League la saison prochaine.